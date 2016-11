Allgemein | STAR NEWS

Sarah Lombardi: Ich würde mir wünschen, dass man uns Ruhe schenkt

Sarah Lombardi (24) will vernünftige Gespräche mit ihrem Noch-Ehemann Pietro (24) führen - fernab der Presse.?Seit bekannt wurde, dass das einstige Traumpaar in Trennung lebt, landen die Musiker ('Nimmerland') noch häufiger in der Klatschpresse als derzeit die frisch getrennten Hollywoodstars Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52). Vor allem, nachdem am Montag [7. November] ein Streit zwischen Sarah und Pietro so eskalierte, dass die Polizei eingreifen musste.?Die beiden erziehen den gemeinsamen Sohn Alessio, der im Juni 2015 zur Welt kam. Auch um seinetwillen wünscht sich Sarah, dass sich die Situation schnell beruhigt. Der 'Bild'-Zeitung sagte sie: "Ich würde mir einfach wünschen, dass man uns etwas Ruhe schenkt, und dann wird man später immer noch vernünftig darüber reden können."?Ihr Noch-Ehemann hat offen zugegeben, sie während des Streits Anfang der Woche geschubst zu haben. Auf Facebook schrieb Pietro dazu: ?"Ja, ich habe Sarah von mir weggeschubst! Und dafür möchte ich mich bei Sarah entschuldigen, das war falsch. Wir hatten einfach Meinungsverschiedenheiten. [...] Ich hoffe, du verzeihst mir das, Sarah!"?Genauso wie ihr Ex scheint die Sängerin darauf bedacht zu sein, die Trennung nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Der 'Bild'-Zeitung erklärte sie: "Mir ist das Wohl unseres Kindes sehr wichtig, und ich möchte deshalb einfach verantwortungsvoll sein und werde nichts gegen meinen Mann sagen."?Es bleibt Sarah und Pietro Lombardi zu wünschen, dass sie es schaffen, trotz Trennung liebevolle Eltern zu bleiben - momentan sieht alles danach aus.