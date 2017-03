Allgemein | STAR NEWS

Sarah Lombardi: “Ich wohne zurzeit alleine”

Sarah Lombardi (24) ist nicht mit ihrer Jugendliebe zusammengezogen.

Die Sängerin ('I Miss You') musste sich in der letzten Zeit immer wieder anhören, dass sie angeblich schon mit ihrem mutmaßlichen neuen Partner Michal T. zusammengezogen sei. Doch mit diesem Gerücht räumte die junge Mama jetzt auf. In einem Facebook-Live-Video machte sie klar, wie ihre aktuelle Wohnsituation aussieht:

"Ich wohne zurzeit alleine, beziehungsweise mit Alessio zusammen."

Wenn es ums Wohnen geht, gibt es also momentan nur einen Mann an der Seite der Musikerin, dem es hoffentlich gut geht - das ist die Hauptsache.

Die Gerüchte, dass sie und ihre Jugendliebe wieder ein Paar sind, fachte die Musikerin hingegen kürzlich erst wieder selbst an. Mama Sarah und Söhnchen Alessio machten als Minnie Maus und Teufelchen den Kölner Karneval unsicher. Mit dabei war Michal - und auch sonst kann man Sarah und Michal hin und wieder zusammen sehen. Obwohl sie sich noch nicht offiziell zu ihrem Beziehungsstatus geäußert hat, sprechen die Indizien schon dafür, dass Michal sie derzeit durchs Leben begleitet.

Auch wenn Sarah nach der Trennung von Pietro Lombardi (24, 'Mein Herz') mittlerweile gefestigt und glücklich wirkt, sorgt sie online immer wieder für Unmut. Egal, was sie auf Facebook postet, ein Shitstorm ist vorprogrammiert. Erst kürzlich veröffentlichte sie eine Liebesbekundung an ihren Sohn Alessio und prompt kamen die Vorwürfe, sie wolle nur Likes und Zuneigung der Fans abstauben. Vielleicht würde Sarah Lombardi eine Social-Media-Pause gut tun.