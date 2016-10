Allgemein | STAR NEWS

Sarah Joelle Jahnel: Nach der Insel in den Dschungel

Sarah Joelle Jahnel (27) geht nach Australien.

Das It-Girl ist durch ihre Teilnahme an 'Deutschland sucht den Superstar' bekannt, aber auch durch ihre Freundschaft und Zusammenarbeit mit Nacktmodel Micaela Schäfer (32).

Erst vor wenigen Wochen nahm sie an der berühmt-berüchtigten Sendung 'Adam sucht Eva' teil, in der nackte Promis auf einer einsamen Insel ihren Partner fürs Leben finden sollten. Von der Insel war es nun nur noch ein kleiner Schritt bis in den Dschungel: Wie die 'Bild'-Zeitung vermeldet, wird Sarah Joelle im Januar nächsten Jahres nach Australien fliegen, um dort mit zahlreichen weiteren Prominenten um die Dschungelkrone zu kämpfen.

Unterstützung - oder Konkurrenz - erhält sie dabei unter anderem von Alexander Keen (33), der ebenfalls bereits als Kandidat bekannt gegeben wurde. Alexander ist weniger mit seinem richtigen, sondern eher durch seinen Spitznamen bekannt. Der Schönling war in der letzten Staffel von 'Germany's Next Topmodel' zu sehen, wenn auch nicht als Kandidat: Er war der Freund der Gewinnerin Kim Hnizdo (20), die ihren Partner liebevoll Honey. Wofür man ihn kennt? Er erlitt einen Nervenzusammenbruch, als seiner Liebsten ein Kurzhaarschnitt verpasst wurde. Alexander ist seitdem umstritten, kann aber immerhin mit dem Titel 'Mister Hessen' punkten.

Wer außer Sarah Joelle Jahnel und Alexander Keen noch um die Krone kämpfen wird, bleibt derzeit noch offen.

Weitere Artikel