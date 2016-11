Allgemein | STAR NEWS

Sarah Connor: Ich mag mein normales Leben

Sarah Connor (36) mag es inzwischen bodenständiger.?

Die Sängerin ('Wie schön du bist') war vor rund zehn Jahren auf jeder Titelseite und regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Mit ihrem Exmann Marc Terenzi (38) ließ sie sich sogar von einem TV-Team für ihre Dokusoap 'Sarah & Marc in Love' bei ihrer Hochzeit begleiten. Heute wäre das für den Star undenkbar - seit der Geburt ihrer Tochter Summer 2006 habe sich alles geändert:

"Ich definiere mein Selbstwertgefühl nicht mehr über das, was von außen kommt", erklärte Sarah Connor im Interview mit dem Magazin 'in'. "Ich mag es, seit ein paar Jahren ein ganz normales Leben zu führen."?Mit ihrem aktuellen Partner Florian Fischer (42) hat Sarah Connor eine weitere Tochter, aktuell erwartet sie das zweite gemeinsame Kind. Aus der Ehe mit Marc stammt neben Töchterchen Summer auch Sohn Tyler (12).

Doch zwischenzeitlich wurde Sarah Connors Haus sogar noch voller. Vergangenes Jahr nahm sie für rund sechs Monate eine Flüchtlingsfamilie auf: eine syrische Mutter mit fünf Kindern. Ehrensache, dass sich die Powerfrau weiterhin für Kinder in Not einsetzt. So stammt der aktuelle Kampagnensong des RTL-Spendenmarathons aus der Feder des Stars.

"'Augen Auf' ist ein Song, den ich schon vor ein paar Jahren geschrieben habe", erklärte Sarah Connor gegenüber 'RTL'. "Es geht um Toleranz und Mitmenschlichkeit. Jeder von uns kann etwas verändern, um diese wunderschöne Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Dafür muss man nicht immer große Summen spenden. Man muss auch nicht gleich selbst eine Einrichtungen bauen, aber jeder von uns kann ein bisschen mit anpacken und helfen wo Hilfe gebraucht wird."?

Der RTL-Spendenmarathon startet heute [24. November] um 18 Uhr.