Allgemein | STAR NEWS

Sarah Connor: “Es ist ein bisschen wie ein Riesenzirkus!”

Sarah Connor (36) nimmt ihren acht Wochen alten Sohn Jax mit auf Tour.

Die Sängerin ('Bedingungslos') geht nur zwei Monate nach der Geburt ihres vierten Kindes schon wieder auf Konzertreise. Klar, dass sie ihren frischgebackenen Sohn dafür nicht alleine lässt. Kurzerhand wird Baby Jax also einfach mitgenommen, wenn Sarah für ihre Konzerte durch ganz Deutschland reist. Absagen wollte sie die Auftritte nämlich nicht - den Fans zuliebe.

"Diese Tour, die stand halt vorher fest. Ich habe kurz danach erfahren, dass ich schwanger bin und hab das dann ausgerechnet. Dann hab ich gedacht: 'Na gut, es bleiben dann so acht Wochen - das könnte man schaffen'", verriet sie im Interview mit 'RTL'.

Neben ihrem neuen Sprössling Jax Llewyn begleiten Sarah übrigens auch ihr Ehemann Florian Fischer (42) sowie die gemeinsame Tochter Delphine Malou (5) - und auch Mutter Soraya unterstützt Sarah wo sie kann. "Ich habe mit meiner Mama den besten Babysitter, den man sich vorstellen kann", betonte die Musikerin und beschrieb lachend das Tourleben: "Es ist ein bisschen wie ein Riesenzirkus, der unterwegs ist. Da sind ja auch immer alle dabei."

Seit dem 14. März ist Sarah Connor jetzt schon unterwegs. Los ging es in Stuttgart, weitere Auftritte in Städten wie Dortmund und München folgen noch bis zum 24. März. Danach gönnt sich die gebürtige Hamburgerin erstmal eine zweimonatige Pause, bevor es Ende Mai weitergeht, unter anderem nach Tenneck in Österreich, Mainz und Bochum. Vielleicht ist es für Sarah Connor dann ja zumindest ein kleines bisschen einfacher, wenn ihr Söhnchen schon etwas größer ist.