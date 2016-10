Allgemein | STAR NEWS

Sarah Connor: Bald Gast bei ‘Carpool Karaoke’?

Sarah Connor (36) könnte sich demnächst über einen besondren TV-Auftritt freuen.?

Die erfolgreiche Sängerin ('Skin on Skin') hat es dem britischen Moderator James Corden (38) angetan, der mit seiner CBS-Show 'The Late Late Show with James Corden' auch hierzulande mittlerweile vielen ein Begriff ist. Denn das Format 'Carpool Karaoke' hat es in sich - Promis fahren mit dem Moderator eine Runde mit dem Auto und müssen dabei Karaoke singen, was oft zu sehr komischen Situationen führt. ?Viele internationale Stars hatte James Corden schon auf dem Beifahrersitz, nun sollen auch deutsche mal dran glauben.

"Sarah Connor - ist sie aus Deutschland?", fragte James Corden in einem Interview mit der 'Bild'. "Ja, sie wäre toll. Nena kenne ich. Yvonne Catterfeld ist super. Und da ist dieser Typ mit den silbernen Haaren, der über den Monsun singt ?"?

Doch ob James Corden bei seinem Gästewunsch auch die Kinder von Sarah Conner miteingeplant hat? Denn ohne sie geht bei der Sängerin gar nichts: "Die kommen viel mit auf Tour, sind viel mit dabei", sagte sie im Interview mit 'MDR Jump'. "Die beiden Großen sind jetzt alt genug, um die Show zu sehen und manchmal kommen sie auch auf die Bühne und eskortieren mich."

Zwei Plätze auf dem Rücksitz für Sohn Tyler (12) und Tochter Summer (9) wären ja noch frei. Die Chancen stehen demnach nicht schlecht für James Corden: Ein Auftritt bei 'Carpool Karaoke' wäre für Sarah Connor sogar mit Kindern möglich.