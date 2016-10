Allgemein | STAR NEWS

Sara Ramirez: Ich bin bisexuell

Sara Ramirez (41) liebt beide Geschlechter.

Die Schauspielerin, die vor Kurzem erst ihren Ausstieg aus der Erfolgsserie 'Grey's Anatomy' bekannt gegeben hat, ist zwar glücklich mit einem Mann verheiratet, will aber auch, dass die Welt weiß: Sie fühlt sich ebenso zu Frauen hingezogen. Auf dem zweitägigen Charity-Gipfel '40 to None Summit' outete sich die Amerikanerin mit mexikanisch-irischen Wurzeln als bisexuell. Das Event wurde von der Organisation True Colors veranstaltet, im Zentrum stand das Problem von obdachlosen Jugendlichen aus der LGBTI-Community.

"So viele junge Menschen, die obdachlos sind, führen ein Leben zwischen den Welten - ganz egal, ob diese nun durch Rasse, Klasse, sexuelle Orientierung oder Religion entstehen. Auch in meinem Leben existieren diesen verschiedenen Welten: Frau, ethnisch gemischte Frau, farbige Frau, lesbisch, bisexuell, mexikanisch-irische Amerikanerin, Immigrantin, erzogen von Familien, die sehr stark im Katholizismus verwurzelt waren - sowohl von Seiten der mexikanischen Familie wie auch von Seiten der irischen. Deswegen liegen mir Projekte, die Jugendlichen eine Stimme geben, so am Herzen", erklärte die mutige Darstellerin.

In 'Grey's Anatomy' spielte Sara die orthopädische Chirurgin Dr. Callie Torres, die im Laufe der Show entdeckt, dass sie bisexuell ist und mit ihrer Lenensgefärtin Arizona Robbins (gespielt von Jessica Capshaw) sogar vor den Traualtar tritt.

Ihren Ehemann Ryan DeBolt heiratete Sara Ramirez am 4. Juli 2012 in New York.