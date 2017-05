Allgemein | STAR NEWS

Sandra Bullock: Hauptrolle in mysteriösem Action-Thriller

Sandra Bullock (52) gibt bald wieder Gas.

Spätestens seit 'Speed' wissen wir, dass die Schauspielerin ein echtes Talent für Actionfilme besitzt. In einer neuen Hollywoodproduktion darf sie sich erneut hinters Steuer setzen - allerdings hinter das eines Geldtransporters.

In alter Traumfabrik-Manier hat sich Regisseur Josef Wladyka eines erfolgreichen französischen Films bedient und mit den Drehbuchautoren Ethan Erwin, Albert Hughes und John Hodge eine amerikanische Version fürs Kino entwickelt. Als Vorlage diente 'Le Convoyeur', der 2004 Premiere feierte. Im Original ist die Hauptrolle des mysteriösen Alexandre Demarre mit Albert Dupontel besetzt, in 'Cash Truck' gibt nun Sandra Bullock Alex, die Neue im Geldtransport-Unternehmen. Gerade erst aus London umgezogen, heuert sie bei der Firma an, wo sie nach und nach das Vertrauen ihrer Kollegen gewinnt. Tatsächlich ist sie aber mit ihrer ganz eigenen Agenda in die USA gereist ?

Produziert wird der Action-Thriller von Joel Silver und Silver Pictures, Hal Sadoff fungiert als ausführender Produzent.

Zuletzt war Sandra Bullock 2015 auf der großen Leinwand zu sehen. Damals gab sie 'Die Wahlkämpferin'. Gerade schloss sie die Dreharbeiten zu 'Ocean's Eight' ab, dem weiblichen Pendant zu 'Ocean's Eleven'. Ab Juni 2018 wird sie da neben Cate Blanchett, Anne Hathaway und Rihanna zu sehen sein.