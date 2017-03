Allgemein | STAR NEWS

Samuel L. Jackson: Ich wollte nur die Oscar-Goodie-Bags

Samuel L. Jackson (68) genießt die Privilegien eines Hollywoodstars.

Für einen Oscar war der Schauspieler ('The Hateful Eight') in diesem Jahr nicht nominiert. Dennoch besuchte er gerne die diesjährigen Academy Awards, weil er auf ein paar kostspielige Geschenke hoffte. "Du gehst da immer wegen der Goodie Bag hin", gab der Star in der 'Ellen De Generes Show' zu. "Aber sie haben aufgehört, die auch Laudatoren zu geben. Heute bekommen sie nur noch diejenigen, die nominiert sind. Also bin ich damit durch. Es geht nur noch um die Goodie Bag."

In diesem Jahr befand sich in der Geschenketüte für die Stars übrigens ein Inhalt im Wert von fast 100.000 Euro, darunter ein Spa-Wochenende oder ein Diamantarmband. Dennoch seien die Präsentkörbe in der Vergangenheit laut Samuel L. Jackson deutlich teurer ausgefallen. "Vor Jahren waren sie wirklich eine Menge Geld wert", gab er zu. "Als ich zum ersten Mal bei den Oscars war, weiß ich noch, wie man zur Probe ging und man den Korb da schon bekam. Jack Nicholson war in diesem Jahr nominiert und er verschenkte seinen Korb tatsächlich an jemanden im Publikum. Da war eine Menge tolles Zeugs drin."

Auf die Frage von Ellen, warum ausgerechnet er als großer Hollywoodstar überhaupt so scharf auf eine Goodie Bag sei, antwortete er: "Jeder mag doch Gratiszeug. Was ist das Tollste daran, berühmt zu sein? Gratiszeug."