Sami Slimani: Moderator bei den Place To B Influencer Awards

Sami Slimani (26) übernahm die Moderation der Place To B Influencer Awards.

Er zählt selbst zu den größten Stars des deutschen Internets, es versteht sich also fast von selbst, dass der tunesischstämmige Lifestyle-Blogger und Produzent von Webvideos bei der von der 'Bild'-Zeitung organisierten Preisverleihung als Moderator mit von der Partie war. Die Veranstaltung fand erstmals am Donnerstag [15. Dezember] in Berlin statt und versammelte das Who is Who von YouTube, Instagram und anderen sozialen Medien. Ausgezeichnet wurden die größten 'Influencer' unter ihnen, also Meinungsmacher, die besonders viele Fans und Einfluss haben - und zwar in zehn Kategorien.

"Influencer sind die Stars der digitalen Welt und bewegen ein Millionenpublikum", erklärte dazu 'Bild digital'-Chefredakteur Julian Reichelt.

Den Award für das Influencer Model erhielt Stefanie Giesinger (20) - die war mit ihrem Freund, dem YouTube-Star Marcus Butler (24), bei dem Event: "Wir sind total aufgeregt, mal zusammen bei einer Veranstaltung zu sein. Das kommt selten vor", freute sich Stefanie im Gespräch mit der 'Bild'-Zeitung. Zu den besten YouTubern wurden Die Lochis, also die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann (17), ernannt, die auch schon wussten, wo ihr Preis hinkommt: "Wir haben ein Trophäen-Zimmer", antworteten sie souverän auf Nachfrage.

Die Reisebloggerin Caro Daur (21) sahnte indes in der Kategorie Travel ab, auch wenn sie noch nicht jede Ecke der Welt besucht hat. Wo sie noch nie war? "Australien! Da brauche ich aber auch mindestens zwei Wochen frei, die hab ich im Moment nicht", ließ Caro wissen.

Während Sami Slimani durch den Abend führte, hielt seine Schwester, Web-Stylistin Lamiya Slimani, neben den beiden Models Ann-Kathrin Brömmel und Franziska Knuppe eine Laudatio.

Die Gewinner der Place To B Influencer Awards:

Beauty - Farina Opoku (@novalanalove)

Fashion - Nina Suess (@ninasuess)

Food - Janina Uhse (@janinauhse)

Travel - Caro Daur (@carodaur)

Fitness - Pamela Reif (@pamela_rf)

Interior - Laura Noltemeyer (@designdschungel)

Lifestyle - Marie von Behrens (@mvb412)

Upcoming - Jüli Mery (@juelimery)

YouTube - Die Lochis (@dielochis)

Influencer Model - Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger)