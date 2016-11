Allgemein | STAR NEWS

Ryan Reynolds: Ja, es ist ein Mädchen!

Ryan Reynolds (40) verstieß gegen seine Politik, nichts Privates zu erzählen, und bestätigte das Geschlecht seines zweiten Kindes.

Der Schauspieler ('Deadpool') ist mit Blake Lively (29, 'Gossip Girl') verheiratet. Beide versuchen, Privates unter Verschluss zu halten. So wurde der Name ihrer Tochter James, die im Dezember 2014 zur Welt kam, Monate lang geheimgehalten. Man wusste auch erst nicht, welches Geschlecht das Baby hat. Genauso beim zweiten Kind, das diesen September geboren wurde. Aber als der stolze Papa zu Gast in der Show von Conan O'Brian (53) war, entschlüpfte ihm, dass er zwei Mädchen hat:

"Ja, da gibt es jede Menge Östrogen, als ob eine American-Girl-Puppe es auf mich abgesehen hätte", lachte der Star.

Dass der Kanadier gegen seine eigene Politik verstieß, hat seine Gattin gleich gerochen, denn Blake veröffentlichte auf Instagram das Foto eines Kekses mit einem Becher Milch und schrieb dazu: "So weiß ich, dass sich Ryan bei Conan O'Brian in Schwierigkeiten gebracht hat: Er kam nicht nur mit meiner wahren Liebe nach Hause - einem Keks von Levain -, sondern hat ihn auch noch getoastet und mir dazu einen Becher Milch gebracht. So sammelt man Pluspunkte."

Ryan war aber schon im Oktober auf Twitter auskunftsfreudig, als er dort mit viel Humor schrieb: "Das Mobilé über der Wiege meiner Tochter besteht aus Nuva-Ringen [Vaginalringen, eine Verhütungsmethode], damit sie weiß, wie viel Glück sie gehabt hat."

Es scheint, dass Ryan Reynolds die Plaudertasche in der Familie ist.