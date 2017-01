Allgemein | STAR NEWS

Ryan Gosling: Meryl Streep macht Mütter glücklich

Ryan Gosling (36) war auf die Hilfe von Meryl Streep (67) angewiesen.

Der Darsteller war im Jahr 2007 für seine Rolle in der Tragikomödie 'Half Nelson' für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. In jenem Jahr nahm er sowohl seine Mutter als auch seine Schwester mit zu der Verleihung - eine Premiere für beide Damen, die dementsprechend nervös waren. In der britischen 'Graham Norton Show' erinnerte sich Ryan jetzt an den denkwürdigen Abend, der vor allem für seine Mutter zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Donna Gosling hatte sich für eine Beehive-Frisur entschieden, mit der sie stilistisch Eindruck schinden wollte: "Meine Mutter wurde von all ihren Freundinnen überzeugt, dass ein Beehive der Hingucker überhaupt wäre. Ohne Bienenstock würde man sich schämen, sagten sie."

Das sorgte jedoch auch für ziemliche Probleme, denn Donnas Frisur war so hochgesteckt, dass sie die Sicht der Promis beschränkte. "Meine Mutter saß in der Reihe vor Rachel Weisz. Ihre Frisur war so hoch, dass Rachel sich immer zur Seite lehnen musste, um etwas sehen zu können. Meine Mutter ist immer tiefer in ihrem Sitz versunken und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte doch einen schönen Abend haben." Zum Glück kam Ryan ein rettender Einfall. Er grinste: "Ich kannte Meryl Streep vorher nicht, aber sie saß neben mir und während einer Pause habe ich sie gefragt, 'Könntest du meiner Mutter sagen, dass du ihre Frisur magst?' Und sie antwortete: 'Verstanden!' Nach der Pause sagte sie zu ihr: 'Weiß du was, ich wollte mir auch erst einen Beehive machen. Jetzt bereue ich, dass ich es nicht gemacht habe.' Meine Mutter schwebte sofort auf Wolke sieben."

Man kann es Ryan Goslings Mutter nicht verdenken - ein Kompliment von Meryl Streep ist sicherlich etwas ganz besonderes.