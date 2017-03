Allgemein | STAR NEWS

Russell Brand: Ich war noch nie so glücklich

Russell Brand (41) hegt keinen Groll gegen seine Ex.

Die bekannteste Liaison des Schauspielers ('Männertrip') ist vermutlich die mit Sängerin Katy Perry (32, 'Roar'). Das Paar war ganze 14 Monate verheiratet - danach wurden schon die Scheidungspapiere unterschrieben. Seiner Exfrau ist Russell deswegen aber nicht böse, im Gegenteil:

"Ich habe immer noch ein gutes Gefühl bei ihr", gab Russell in der britischen TV-Show 'John Bishop In Conversation With' zu. "Wenn ich etwas von ihr höre oder sehe, denke ich immer 'Ah, da ist diese Person, da befindet sie sich gerade.'"

Eine typisch verrückte Aussage des Komikers, aber offensichtlich gibt es tatsächlich kein böses Blut zwischen ihm und Katy. Das mag auch daran liegen, dass Russell inzwischen wieder mehr als glücklich vergeben ist. Die Glückliche hört auf den Namen Laura Gallacher und stammt ausnahmsweise mal nicht aus der bunten Showbiz-Welt. Russell selbst beschreibt das Kennenlernen seiner Partnerin als "verfluchte Erleichterung". Noch nie habe er sich bei einer Frau so geborgen gefühlt.

Da bleibt Russell Brand nur zu wünschen, dass diese Beziehung ein Leben lang hält.