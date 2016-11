Allgemein | STAR NEWS

Robert De Niro & Co.: Awards im Schatten der Wahl

Robert De Niro (73) hat sich noch einmal für Hillary Clinton (69) stark gemacht.

Der Darsteller ('Wie ein wilder Stier') bekam am 6. November den Hollywood Comedy Award in Beverly Hills, Los Angeles, verliehen. Dies hat er zum Anlass genommen, erneut denjenigen ins Gewissen zu reden, die mit dem Gedanken spielen, Donald Trump zum Präsidenten der USA zu wählen. Bereits vor einigen Wochen hatte er sich in einer Videonachricht an die Menschen gewandt und den orangenen Wüterich heftig kritisiert und ihm Prügel angedroht. Mittlerweile sind es nur noch ein paar Stunden bis zur entscheidenden Wahl. Diese wollte Robert nutzen und drängte vor den Gästen der Hollywood Comedy Awards:

"Der Schatten der Politik hängt mehr als alles andere über uns und es ist schwierig, an irgendetwas anderes zu denken. Wir haben die Möglichkeit, den Dienstag nicht zu einer Tragödie werden zu lassen. Wählt also Hillary Clinton."

Einige andere Kollegen taten es ihm gleich. Leonardo DiCaprio (41, 'Titanic'), der sich in den letzten Jahren vermehrt gegen den Klimawandel stark gemacht hat, erklärte auf der Bühne: "Lasst uns unsere Macht als Bürger dazu nutzen, das Richtige zu tun. Geht wählen ? wählt Menschen, die an den Klimawandel glauben." Dazu gehören sowohl Clinton als auch Jill Stein, die Kandidatin der Green Party. Donald Trump hingegen hatte die Klimaerwärmung bereits als Verschwörung der Chinesen abgetan.

James Corden (38), der die Show moderierte, stimmte in den Chor mit ein, indem er augenzwinkernd sagte: "Das könnte die letzte Preisverleihung vor der Apokalypse sein. Von Mittwoch an könnten wir alle eine echte Version von 'The Purge' erleben."

Am Mittwoch [9. November] werden Robert De Niro und Kollegen dann sehen, wie viel ihr Einsatz gebracht hat.