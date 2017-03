Allgemein | STAR NEWS

Rita Ora: Sie schützt sich jetzt besser

Rita Ora (26) investiert in die Sicherheit ihres Hauses.

Es geht der Musikerin ('Hot Right Now') wahrscheinlich weniger um die Wertgegenstände, die sich in ihrem Heim befinden, als um ihr eigenes Leben und das ihrer Familie: Nachdem Rita Ora im Jahr 2015 Güter im Wert von über 230.000 Euro gestohlen wurden, während sie und ihre Schwester zuhause friedlich schliefen, muss die Sicherheit ihres Heims aufgestockt werden. Denn so einfach kann die Sängerin den Vorfall nicht vergessen, obwohl der Täter inzwischen hinter Gittern sitzt.

Laut der 'Daily Mail' hat Rita ein Team von Spezialisten beauftragt, Sicherheitskameras und einen neuen Alarm einzubauen. Elektronische Türen und Bewegungsmelder kommen dazu sowie ein 230.000 Euro teurer Panikraum.

"Rita ist noch immer unglaublich verängstigt und hat andauernd Albträume über den Diebstahl", erzählte ein Freund der 'Daily Mail'. "Obwohl der Täter im Gefängnis sitzt, hat sie das nicht beruhigt. Sie lebt in einer ständigen Angst, dass etwas Ähnliches passieren wird."

Zum Panikraum sagte der Bekannte: "Auf Knopfdruck kommt eine riesige Stahlwand von der Decke und blockiert den Raum für jeden Zutritt. Er war teuer, aber du kannst auf Sicherheit keinen Preis kleben."

2015 wachte Ritas Schwester Elena auf und sah den Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Daraufhin rannte sie zum Zimmer des Popstars, wo die beiden die Polizei riefen - der tränenreiche Notruf von Elena brachte Rita noch im Gericht zum Weinen. Der Täter konnte zunächst flüchten, bevor die Polizei eintraf. Elena konnte ihn aber später auf Fotos identifizieren.