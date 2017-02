Allgemein | STAR NEWS

Rihanna: Zu Besuch im Horror-Hotel

Rihanna (28) zeigt sich erstmals im 'Bates Motel'.

Die Sängerin ('Work') versucht eifrig, sich ein zweites Standbein als Schauspielerin aufzubauen. Das gelingt ihr auch nach und nach und nun können ihre Fans einen ersten Blick auf ihr neues Engagement in der Horror-Serie 'Bates Motel' erhaschen: Der erste Trailer mit Rihanna als Motel-Gast ist da!

In der fünften und letzten Staffel der Serie, die die Vorgeschichte zu Robert Blochs Roman 'Pyscho' erzählt, schlüpft Rihanna in die Rolle von Marion Crane. In Alfred Hitchcocks berühmter Verfilmung wurde diese von Janet Leigh (?77) verkörpert.

Im Trailer zur Show sieht man eine vom Regen durchnässte Rihanna, die mitten in der Nacht vor dem Motel steht und die Zeile "Kann ich bitte ein Zimmer haben?" vor Norman (Freddie Highmore) stammelt. Ihre Rolle der Marion wird in der Staffel mehrere Auftritte haben. Dabei wird sie Geld von ihrem Boss stehlen, um mit ihrem Freund zusammen zu sein.

"Wir greifen Elemente dieser Geschichte auf und werden sie auf jeden Fall so einsetzen, dass sie wiedererkennbar sind", erklärte Produzentin Kerry Ehrin gegenüber 'Entertainment Weekly'. "Es ist hart, wenn du in einen Kerl verliebt bist, er dich aber hinhält. Du hast immer noch all diesen heißen Sex mit ihm und er erklärt dir seine Liebe, aber er hält dich hin. Die Geschichte, die damit einhergeht, ist für Frauen sehr interessant."

Neben 'Bates Motel' wird Rihanna in diesem Jahr in dem Scifi-Streifen 'Valerian and the City of a Thousand Planets' zu sehen sein, zudem dreht sie gerade 'Ocean's 8'. Da müssen sich ihre Fans aber noch bis kommendes Jahr gedulden.