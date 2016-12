Allgemein | STAR NEWS

Rihanna: Von wegen Stress mit Beyoncé

Rihanna (28) musste deutlich machen, dass sie nicht neidisch auf die vielen Grammy-Nominierungen von Beyoncé (35) ist.

Die Sängerin ('Diamonds') wurde, anders als ihre Kollegin ('Lemonade'), bei der prestigeträchtigen Awardverleihung nicht für die Kategorien bestes Album und bester Song nominiert. Ein Fan fand das auf Instagram gar nicht gut und wähnte gleich eine Verschwörung. Zu einem coolen Foto schrieb er:

"Herzlichen Glückwunsch an Rihanna für ihre 8 Grammy-Nominierungen, aber sch*** auf [die Grammy-Jury], dass sie sie nicht für Album des Jahres und Song des Jahres nominiert hat. Ich denke, die Leute wollten sie nicht gegen jemand Bestimmtes [Beyoncé] konkurrieren oder gar gewinnen sehen." Rihanna hatte das Foto geliked und damit einen kleinen Shitstorm ausgelöst.

Die Musikerin stellte aber jetzt klar, dass sie nicht richtig gelesen habe, was der User zu dem Bild geschrieben habe, und mahnte ihre Anhänger zur Ruhe: "Ich habe deine Unterschrift gar nicht gelesen, ich fand das Bild nur klasse und habe dann andere Sachen weitergelesen. Ja, ich bin kleinlich, aber das hier ist echt unnötig. Ich hoffe, dass ihr das Thema fallen lasst und genauer hinschaut."

Positive Nachrichten seien eher angesagt. "Wir sollten schwarze Frauen nicht gegeneinander aufbringen! Wir haben es verdient, gefeiert zu werden und die Grammy Akademie scheint dies auch so zu sehen", betonte Riri.

Rihanna und Beyoncé werden schon seit Jahren als Rivalinnen gesehen, was die Inselschönheit gar nicht gut findet: "Die Leute ergötzen sich gerne an Negativem. Eine Konkurrenz. Eine Rivalität. Aber so läuft das bei mir nicht. Denn ich denke nur an meine Sachen und nicht an andere", betonte Rihanna unlängst in einem Gespräch mit 'Vogue'.