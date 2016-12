Allgemein | Gewinnspiele

Rieker bringt Dich topmodern und trendig durch den Winter

Wir Mädels haben bekanntlich hohe Ansprüche an Winterschuhe: Sie sollen kuschelig warm sein, uns bequem durch den Tag bringen und dabei auch noch trendig aussehen – da ist es gar nicht so einfach, den passenden Schuh zu finden. Zum Glück gibt es bei Rieker eine tolle Auswahl an modernen und komfortablen Stiefeletten.

Im Puls der Zeit

Mit der Herbst-Winter 2016/2017 Kollektion beweist Rieker einmal mehr sein Gespür für Trends. Urbanes Design kombiniert mit hochwertiger Verarbeitung und exzellenter Qualität garantieren einzigartigen Verwöhn- und Wohlfühlfaktor für die Füße – wie gewohnt mit den bewährten Antistress-Eigenschaften.

Topmodern und trendig

Unangefochtenes Highlight der Herbst-Winter-Kollektion sind modische Booties mit dekorativen Außenreißverschlüssen, auffallenden Gummizügen und markanten Profilsohlen. Schnürstiefel und Taschen mit attraktiver Filzdeko verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas. Aber auch elegante Stiefel mit trendiger Kordeldeko garantieren einen unverwechselbaren Look. Halbschuhe mit Trekkingsohlen im angesagten Zweifarbenlook und wärmenden Strickkragen sorgen in der kalten Jahreszeit für einen entspannten Auftritt. Stiefeletten in der Trendfarbe „wine“ und das Trendmaterial Lack runden die aktuelle Schuhlinie ab.

Winterliche Wohlfühlmomente

Mit der fashion by Rieker Herbst-Winter 2016/2017 Schuhkollektion für Damen steht dem gelungenen Auftritt im Winter nichts mehr im Weg… Weitere Informationen unter www.rieker.com

Das Beste: Forher verlost gemeinsam mit Rieker 5 Paar elegante Stiefel, die gleich zwei Trends vereinen: Die modische Kordeldeko und die Farbe „wine“. Schnell mitmachen und entspannt und topmodern durch den Winter gehen! (Größen: 1x 37, 1x 38, 2x 39, 1x 40)

Was ihr dafür tun müsst: Schreibt in das Kommentarfeld, warum ihr den Stiefel so schön findet.

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2016

Bildrechte © Rieker