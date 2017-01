Allgemein | STAR NEWS

Reese Witherspoon: Ihre Tochter wurde mit ihr verwechselt

Reese Witherspoon (40) bekam unverhofft ein riesengroßes Kompliment.

Ihre Tochter Ava (17) sieht der Schauspielerin ('Walk the Line') extrem ähnlich, so ähnlich, dass die beiden miteinander verwechselt wurden. Bei der Premiere zum Animationsfilm 'Sing' passierte der Fauxpas.

"Ich hatte zu Weihnachten die Premiere zu 'Sing' und ein Studioboss ging zu Ava und gratulierte ihr zu dem Film", erzählte Reese bei 'Entertainment Tonight'. "Aber ich liebe sie. Ich bin so glücklich, ihre Mutter zu sein und ich liebe es, sie in meinem Leben zu haben, überall mit ihr hinzugehen. Es ist eine große Ehre." Obwohl alle sagen, dass sich Mutter und Tochter so ähnlich sind, sind Ava und Reese da anderer Meinung, denn "sie sehen es einfach nicht."

Die Schauspielerin hat aber noch zwei andere Kinder, Deacon (13) und Tennessee (4). Eine Mutter von Dreien zu sein, macht sie aber nicht zur Meisterin, wie sie zugibt. In Bezug auf die Sozialen Medien muss sie noch einiges lernen. Glücklicherweise kann sie da aber von ihren Ältesten sowie von ihrem Co-Star Kathryn Newton (19) bei 'Big Little Lies' wieder etwas mitnehmen. "Ich denke so, was ist dieses Ding auf Instagram und was bedeutet dieser Hashtag? Und sie: 'Oh, das ist das'", erzählte sie über Kathryn, die für Reese Witherspoon einfach "der Wahnsinn" ist.

Weitere Artikel