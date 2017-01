Allgemein | STAR NEWS

Rafael van der Vaart (33) hat verraten, dass er und seine Freundin Estavana Polman (24) ein Mädchen erwarten.

Der Sportler hatte seine Fans im Dezember 2016 glücklich gemacht, als bekannt wurde, dass Estavana schwanger ist. Demnach wird die Familie van der Vaart bald zu viert sein, denn mit Damian hat Rafael bereits einen zehnjährigen Sohn aus seiner Ehe mit Sylvie Meis (38).

Nach zwei Wochen der Spekulation wurde nun auch das Geschlecht des Kindes bekannt gegeben - und wie bereits bei der Nachricht der Schwangerschaft wurde auch diese Neuigkeit über die Sozialen Medien verkündet. Rafael selbst twitterte: "Es ist ein Mädchen! So glücklich und aufgeregt! Ich kann es nicht abwarten, sie zu sehen!"

Seine Freundin widmete sich dem Thema hingegen auf ihrem Instagram-Account, indem sie ein Video vom Anschneiden einer Torte postete und darunter schrieb: "Es wird ein kleines Mädchen." Die Follower der blonden Handballerin zeigten sich begeistert und gratulierten ihr auf Holländisch.

Auf der Facebook-Seite des Kickers sammelten sich ebenfalls die Glückwünsche. Ein Fan etwa schrieb: "Immer noch der alte Rafa - wenn er schießt, trifft er auch! Glückwunsch an dich und deine Familie. Genieße jeden Augenblick und jedes Lächeln." Ein anderer schrieb: "Glückwunsch Rafa! Und nicht vergessen: Die HSV-Baby-Strampler gibt es auch in Rosa! Alles Liebe für euch!" Ein Fan erinnerte sich an die Karriere des Sportlers, indem er an Rafael van der Vaart textete: "Glückwunsch Rafa! Auf dem Feld nie vergessen. Weltklasse!"