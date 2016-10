Allgemein | STAR NEWS

Rachel McAdams: Cumberbatch ist echt seltsam

Rachel McAdams (37) hält Benedict Cumberbatch für nicht ganz so normal.

Ganz so schlimm war die Zusammenarbeit zwischen der Schauspielerin ('Für immer Liebe') und ihrem Kollegen ('Hamlet') wohl nicht, als sie für 'Doctor Strange' gemeinsam vor der Kamera standen. Denn Rachel, die als Christine Palmer in diesem Film zu sehen ist, hält große Stücke auf Benedict. Er sei in seiner Rolle als Doctor Strange nämlich so gut und das hat laut der Hollywood-Beauty einen Grund: "Ich denke, er hat etwas von Doctor Strange, was ihm am Ende auch lenkt, wo er in irgendwas hineingerät und eine gewisse Kraft mit ihm ist, die ihn weiter treibt, ein Feuer für das Richtige", meinte sie zu 'heyuguys.com'. "Ich liebe es, wie sich seine ganze Karriere entwickelt."

Wobei das Schwärmen von Rachel über ihren Kollegen kaum ein Ende findet: "Ich bin so stolz, dass die Leute die Performance von Benedict lieben. Ich bin so froh für ihn", lächelte sie. "Es ist nicht einfach, einen so geliebten Charakter wie diesen, wo jeder seine eigene Meinung hat, zu übernehmen. Er hat da einen Volltreffer gelandet."

Denn für die Schauspielerin ist das nicht selbstverständlich, hatte Benedict doch auch noch andere Dinge auf dem Schirm. "Er kam gerade von 'Hamlet', zwei Tage bevor wir mit dem Dreh begonnen haben. Das ist wahrscheinlich eine der härtesten Rollen des Planeten und nebenbei lernte er noch die Zeilen für Sherlock." Bei diesen Worten kann man es nicht anders sagen: Rachel McAdams hält wohl wirklich sehr viel von Benedict Cumberbatch.