Allgemein | STAR NEWS

Queen Elizabeth II.: Fit wie keine andere

Königin Elizabeth II. (90) ist unglaublich fit für Alter.

Die britische Monarchin beeindruckte in einer Umfrage der DEVK Versicherungen die meisten Deutschen: 73% glauben, dass die Adelige diejenige ist, die am fittesten für ihr Alter ist. Ihr folgenTina Turner (76) und Udo Lindenberg (70), denen man auch ihr Alter nicht ansehen würde, ebenso Mick Jagger (73). Aber der Rocker muss erstmal so alt werden wie sein königliches Oberhaupt.

Königin Elizabeth II. kann sich für ihre guten Gene bei ihrer Mutter bedanken, denn Queen Mum wurde sage und schreibe 101 Jahre alt. Königin Elizabeth II. ernährt sich zudem sehr bewusst, wie ihr persönlicher Koch Darren McGrady gegenüber 'People' verriet:

"Sie ist sehr diszipliniert. Ihre Regel lautet: keine Stärkeprodukte. Keine Kartoffeln, Reis oder Pasta am Abend." Stattdessen gibt es Hühnchen mit Salat. Ausnahme bilden natürlich die Staatsdinner. Ihr ehemaliger Pressesekretär Dickie Arbiter offenbarte der 'BBC', wie sich Her Majesty fit hält: "Sie reitet ein- oder zweimal die Woche aus, wenn sie in Windsor ist und sie geht spazieren. Wenn sie morgens keine Zeit hat, mit den Hunden zu gehen, macht sie es am Nachmittag. Im Unterschied zu vielen anderen sitzt sie nicht den ganzen Tag am Schreibtisch. Bei Ordensverleihungen steht sie manchmal bis zu 90 Minuten."

Kein Wunder, dass sich bei so viel Disziplin auch die Deutschen vor Königin Elizabeth II. verneigen.