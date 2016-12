Allgemein | STAR NEWS

Prinz William: Die Welt wartet immer noch auf ein Sextape

Prinz William (34) und seine Gattin Catherine (34) sind weiterhin sehr beliebt.

Das royale Paar konnte zum wiederholten Male die Poleposition auf der Topliste von 'Vivid.com' verteidigen. Auf der Pornoseite können User wählen, welches prominente Paar sie am liebsten in einem Sexvideo sehen würden. Steven Hirsch, der Boss der Website, verriet im Interview mit 'WENN', warum er glaubt, dass die Royals so hoch im Kurs stehen:

"Catherine und William erscheinen zum dritten Mal an der Spitze, weil sie einfach heiß sind. Ihre fortwährende Romanze wird von jedem auf dem Planeten verehrt."

Einen Neuankömmling in der Liste gibt es natürlich auch. Williams Bruder Prinz Harry (32) und seine Freundin Meghan Markle (35, 'Kill the Boss') feiern ihr Debüt auf dem fünften Platz - ein starker Einstand. Weitere Neueinsteiger sind Ciara (31, 'I Bet') und ihr Mann Russell Wilson (28).

Vermutlich werden die Wünsche der Pornofans nie wahr, aber man wird ja noch träumen dürfen. Prinz Harry und seine Kate behalten ihr Sexleben sicherlich weiterhin für sich.

Die komplette Top Ten:

1. Prinz William und Prinzessin Catherine

2. Russell Wilson und Ciara

3. Jay-Z und Beyoncé

4. Kim Kardashian und Kanye West

5. Prinz Harry und Meghan Markle

6. Blake Lively und Ryan Reynolds

7. Gwen Stefani und Blake Shelton

8. Anna Faris und Chris Pratt

9. Miley Cyrus und Liam Hemsworth

10. Tom Brady und Gisele Bündchen