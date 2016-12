Allgemein | STAR NEWS

Prince Jackson: Jacko machte ihn zum Mann

Prince Michael Jackson Jr. (19) ist davon überzeugt, dass sein Vater ihn zum Mann gemacht hat.

Der junge Mann geht sogar so weit, dass die Erziehung seines Vaters Michale Jackson (?50, 'Billie Jean') einige lebenswichtige Entscheidungen beeinflusst habe.

?Er brachte mir bei, was es heißt, ein Mann zu sein; was es bedeutet, ein Vater zu sein?, erklärte er 'People.com'. ?Ich möchte das später auch einmal an meine Kinder weitergeben oder an jemanden, der auch Kinder hat.?

Eigene Kinder hat der junge Jacksonspross noch nicht. Anders hält es da sein Cousin TJ Jackson (38, 'Anything'). Seine vier Kinder sind aktuell der Kinderersatz für Prince. ?Ich behandele die Kinder von TJ so, als wären es meine eigenen. Ich habe Spaß mit ihnen und liebe es, auf sie aufzupassen.?

Nicht nur Prince wurde von seinem Vater inspiriert, auch andere Menschen konnten vom King of Pop profitieren: ?Ich erinnere mich an etwas: Er [Michael] brachte uns in ein Kinderkrankenhaus. Ich erinnere mich daran, dass alle dort extrem krank waren. Als er den Raum betrat, war es, als würde ein Licht aufgehen. Alle Kinder waren glücklich.?

Prince Jackson ist durch seinen Vater, der 2009 von uns ging, ein besserer Mensch geworden. In Zukunft will er davon noch weiter profitieren.

