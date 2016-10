Allgemein | STAR NEWS

‘Pretty Little Liars’: Tränenreicher Abschied

Ashley Benson (26), Lucy Hale (27), Shay Mitchell (29) und Troian Bellisario (30) steht nach dem Ende von 'Pretty Little Liars' die Welt offen. Aber noch können sie sich nicht darüber freuen. Am Mittwoch [26. Oktober] feierten die vier Schauspielerinnen einen bittersüßen Abschied: Nach sieben erfolgreichen Staffeln endet ihre Mystery-Serie, die letzte Klappe ist gefallen. Doch obwohl sie nun frei sind, zu tun, was immer sie auch wollen, fiel den Mädels der Abschied schwer. Sehr schwer sogar: Ashley, Lucy, Shay und Troian hatten an diesem Tag mehrfach mit den Tränen zu kämpfen. Ashley teilte ihre Gedanken mit ihren Social-Media-Followern: "Ich werde diese Erfahrung niemals vergessen ... Ich hatte so ein Glück, mit diesen unglaublichen Leuten zu arbeiten, die mein Leben so positiv beeinflusst haben. Ich kann mich glücklich schätzen, sie von jetzt an als meine Familie bezeichnen zu können." Natürlich aber dachte Ashley an diesem großen Tag nicht nur an ihre Kollegen. "An die Fans: Was kann ich anderes sagen, als ich liebe euch sehr? Danke, dass ihr mit mir auf diese Reise gegangen seid und mich immer unterstützt habt. Es ist traurig [meinem TV-Charakter] Hanna Lebewohl zu sagen. Aber ich freue mich darauf zu sehen, was meine Zukunft bringt, und ich weiß, ihr werdet an meiner Seite sein." Lucy postete ein Bild ihrer Co-Stars und schrieb dazu: "Der Tag ist gekommen, an dem ich Lebewohl zu meinem zweiten Zuhause sagen muss ... Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich weiß, ich sollte diese großartige Serie feiern, statt ihr hinterher zu trauern - aber das scheint heute so schwierig zu sein." Die Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, bevor sie das große PLL-Finale sehen können: 2017 werden die letzten 10 Folgen der Teenie-Serie ausgestrahlt. Details sind natürlich nur wenige bekannt. Die allerletzte Folge wird nicht wie sonst 50 Minuten dauern, sondern satte zwei Stunden - sie trägt den verheißungsvollen Titel 'Till Death Do Us Part'. Wir dürfen also gespannt sein, wie Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell und Troian Bellisario ihrer Erfolgsserie beenden.