Pink: So süß sind ihre Kinder

Pink (37) hat der Welt ihre Kinder gezeigt.

Am 26. Dezember 2016 wurde das zweite Kind der Popmusikerin ('Just Like Fire') geboren. Der kleine Junge hört auf den Namen Jameson Moon Hart und hat seine Eltern bereits ganz glücklich gemacht. Sowohl Pink als auch ihr Ehemann Carey Hart (41) können sich nun über eine erweiterte Familie freuen. Gemeinsam haben sie vor fünf Jahren bereits Töchterchen Willow bekommen, die nun durch einen Post ihrer Mutter ein heimlicher Instagram-Star geworden ist. Denn Pink lud auf der Social-Media-Plattform ein Foto hoch, das Fanherzen überall auf der Welt höher schlagen ließ:

Auf dem Foto sind sowohl Willow als auch Jameson zu sehen, und somit zum ersten Mal gemeinsam auf einem Bild. Willow hat es ihrer Mama nachgemacht und sich pinke Strähnchen in die Haare setzen lassen. Jameson fehlt noch die entsprechende Pracht auf dem Kopf, um dem Club der rosanen Haare Gesellschaft leisten zu können. Willow scheint mit ihrem kleinen Brüderchen überglücklich zu sein und strahlt bis über beide Ohren.

Die Fans der Musikerin überschlugen sich auf Instagram bereits mit begeisterten Kommentaren. Eine Nutzerin nennt das Foto die süßeste Familie der Welt, eine andere beklagte, dass ihr Herz gerade geschmolzen sei, ein weiterer Fan schrieb: "Worte können nicht beschreiben, wie schön die beiden sind. Herzlichen Glückwunsch!"

Dass Pink ihr aktuelles Glück geteilt hat, wissen ihre Fans offenbar sehr zu schätzen.