Pink: Gewicht ist zweitrangig

Pink (37) macht sich bei ihrem After-Baby-Body keinen Stress.

Die Musikerin ('Just Give Me a Reason') hat im Dezember vergangenen Jahres mit dem kleinen Jameson ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Gerade im Showbusiness ist es in den vergangenen Jahren zum Trend geworden, nur wenige Tage nach der Geburt sofort Bilder vom eigenen Traumkörper auf Social Media zu posten und damit andere zu beeindrucken. Doch Pink macht sich dabei überhaupt keinen Stress - den Körper, den sie vor der Geburt ihres Sohnes hatte, hat sie noch nicht wieder. Und das sei auch gut so, schließlich gebe es viel entscheidendere Dinge, um die man sich kümmern müsse, wie sie auf Instagram ihren Fans schrieb: "Könnt ihr glauben, dass ich bei einer Körpergröße von 1,60 Meter 80 Kilo wiege? Wenn man nach den regulären Standards geht, macht mich das fettleibig. Ich weiß, dass ich nach Baby Nummer Zwei mein Ziel noch nicht erreicht habe, oder auch nur annähernd dran bin, aber ich fühle mich verdammt nochmal nicht fettleibig. Das einzige, das ich fühle, bin ich selbst. Bleibt von der Waage weg, Ladies!"

In der Vergangenheit hatte Pink bereits erklärt, in den ersten Wochen nach Jamesons Geburt kein Gewicht verloren zu haben. Für sie sei es viel wichtiger gewesen, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, anstatt sofort ins Fitnessstudio zu rennen. Nach der Kritik von einigen Followern an ihrer Figur hatte Pink erklärt: "Also, meine lieben und besorgten Menschen, bitte sorgt euch nicht. Ich sorge mich auch nicht um mich. Und ich sorge mich auch nicht um euch. Es geht mir sehr gut, ich bin sehr glücklich und mein gesunder, üppiger und verdammt starker Körper nimmt sich jetzt eine wohlverdiente Auszeit."