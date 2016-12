Allgemein | STAR NEWS

Pink: Das Baby ist da!

Pink (37) ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Zusammen mit ihrem Mann Carey Hart (41) zieht die Sängerin ('So What') bereits die kleine Willow (5) groß. Nun hat die Familie weiteren Zuwachs bekommen: Am 26. Dezember brachte Pink ihren ersten Sohn auf die Welt, der den Namen James Moon trägt.

Die Geburt ihres zweiten Kindes bestätigte die Musikerin selbst auf Instagram, wo sie erst vor wenigen Wochen auch ihre Schwangerschaft verkündete. Auf der Plattform postete sie nun ein Foto von sich mit ihrem Baby und schrieb Name und Geburtsdatum unter das Bild. Ein weiterer Schnappschuss zeigt den stolzen Papa mit seinem Sohn auf dem Arm.

"Ich liebe den Vater meiner Kinder", schwärmte Pink darunter.

Erst kürzlich verriet der Motocrossfahrer, dass er und seine Liebste dieses Jahr über Weihnachten auf die Ankunft von Baby Nummer 2 warten und deshalb ausnahmsweise mal nicht verreisen würden. "Das ist das erste Jahr, in dem wir zu Hause sein können", erzählte Carey 'People.com'. "Normalerweise fahren wir immer nach Pensylvannia, um die Familie meiner Frau zu besuchen. Es ist angenehm, dieses Jahr einfach mal zu Hause bleiben zu können."

So freute sich der inzwischen zweifache Vater auf noch eine gemeinsame Weihnacht zu dritt. "Das ist wahrscheinlich für eine Weile das letzte ruhige Weihnachten", schmunzelte Carey. "Also versuchen wir einfach, es zu genießen und es uns schön und ruhig zu machen."

Ganz so ruhig wird es über die Festtage dann doch nicht gewesen sein, bevor James Moon Hart am zweiten Weihnachtsfeiertag das Licht der Welt erblickte. Nun kann er im Januar mit seiner Schwester Willow und seinen Eltern Carey Hart und Pink deren elften Hochzeitstag feiern.