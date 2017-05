Allgemein | STAR NEWS

Pierce Brosnan: Noch mehr ABBA-Action in ‘Mamma Mia! 2′

Pierce Brosnan (64) wird erneut sein Gesangstalent unter Beweis stellen.

Nachdem er bereits 2008 in dem Musical-Film 'Mamma Mia!' ABBA-Hits schmetterte, wird der irische Schauspieler ('James Bond 007 - Goldeneye') nun für einen zweiten Teil erneut in die Rolle des charmanten Sam Carmichael schlüpfen. Das bestätigte er selbst auf seine offiziellen Instagram-Account. Dort postete Pierce ein Foto von sich und seiner 'Mamma Mia!'-Kollegin Meryl Streep. Dazu schrieb er bedeutungsschwanger "Do wanna dance, or do you wanna dance?" sowie die berühmten ABBA-Lyrics "Mamma Mia, here we go again ...". Die Fans des Stars reagierten darauf mit heller Begeisterung - jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob auch Meryl und der Rest der Besetzung - darunter Amanda Seyfried, Colin Firth und Stellan Skarsgård - für 'Mamma Mia! 2' zurückkehren werden.

Der erste Teil basierte damals auf dem beliebten gleichnamigen West-End- und Broadway-Stück, das von den zwei ABBA-Mitgliedern Benny Andersson and Björn Ulvaeus geschrieben wurde und zahlreiche Hits der schwedischen Kultband beinhaltete. In dem Film spielte Meryl Streep eine alleinerziehende Mutter, deren 20-jährige Tochter (gespielt von Seyfried) bei ihrer kurz bevorstehenden Hochzeit von ihrem Vater zum Traualtar geführt werden möchte. Drei Männer kommen dabei infrage - einer von ihnen Pierce Brosnan. Bevor alle am Ende ihr Happy End bekommen, werden Gassenhauer wie 'Waterloo', 'Dancing Queen' und natürlich der titelgebende Hit 'Mamma Mia!' gesungen.