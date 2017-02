Allgemein | STAR NEWS

Philipp Lahm: Fans sind dankbar für seine Leistung

Philipp Lahm (33) hört auf.

Diese Nachricht des Fußballers überraschte gestern nach dem DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Bald ist demnach Schluss, wie Philipp der 'Sport Bild' berichtete: "Ich höre zum Ende der Saison auf. Ich bin mir sicher, dass ich bis zum Ende der Saison meine Leistung abrufen kann, aber nicht darüber hinaus."

Damit bildet dieser Sommer seinen endgültigen Abschied vom aktiven Fußball, aus der Nationalmannschaft hatte er sich ja schon 2014 verabschiedet. Seinem Heimverein, dem FC Bayern München wird Philipp danach auch nicht, wie vom Vorstand erhofft, als Sportdirektor erhalten bleiben. "Ich habe beschlossen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, nach der Saison einzusteigen. Mir war klar: Ich hätte nicht sofort angefangen", verriet er im Interview mit 'Sky'. Der Superkicker scheint erst einmal eine Auszeit zu brauchen.?Im Netz schlug der Abschied natürlich ein wie eine Bombe. Auch wenn der Fußballer auf Facebook noch keinen offiziellen Post zu seinem Rücktritt veröffentlicht hat, drehen sich die Kommentare unter seinen aktuellsten Postings nur um ein Thema. Trauer mischt sich hier mit Lob und Dankbarkeit. So schreibt User Jan: "Lieber Philipp, alles richtig gemacht: Gehen, wenn es am Schönsten ist. Und sicherlich hast du auch viele andere Lebensideen und -rollen, die gestaltet werden wollen. Weiterhin alles Gute!" Albo dankt Philipp Lahm für seine Rolle, die er jahrelang bei den Bayern eingenommen hat: "Wir werden dich vermissen, Kapitän. Danke für alles, was du jemals für den FC Bayern gegeben hast."