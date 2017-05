Allgemein | STAR NEWS

Peyman Amin: Der Neue bei ‘Curvy Supermodel’

Peyman Amin (48) sitzt nicht mit leeren Händen in der Jury von 'Curvy Supermodel'.

?Wenn die Suche nach dem nächsten heißen Plus-Size-Model bei RTL2 in eine neue Runde geht, ist der Modelagent mit dabei. Mehr noch: Er wird die Gewinnerin mit einem Vertrag bei seiner Agentur PARS Management belohnen!

?Während in der ersten Staffel noch Modeschöpfer Harald Glööckler, TV-Liebling Motsi Mabuse und Modelagent Ted Linow nach kurvigen Schönheiten gesucht haben, übernehmen nun Peyman, Moderatorin Jana Ina Zarrella und Choreograf Carlo Castro. Wieder mit dabei ist Curvy Model Angelina Kirsch, die sich laut einer Pressemitteilung des Senders schon sehr auf die neue Staffel freut:

?"Wir haben wieder unglaublich viele vielversprechende Bewerbungen bekommen und ich bin schon sehr gespannt auf die Kandidatinnen. Ich finde es großartig, dass wir mit der Sendung noch mehr kurvige Frauen motivieren, das Modelbusiness zu erobern!"

?Peyman Amin kennt sich aus mit der Modelsuche im TV - gehörte er doch schließlich von 2006 bis 2010 zum 'Germany's Next Topmodel'-Squad und suchte an der Seite von Heidi Klum nach den Schönsten der Schönen. In den beiden Folgejahren war er dann Mentor bei 'Die Model-WG', einem Spin-off von 'GNTM'.

?Auf die Ladys mit Kurven freut sich Peyman Amin schon sehr:

?"Mittlerweile sucht und bucht jeder große Modekunde Curvy Models und in Zukunft wird sich dieser Trend weiter fortsetzen. Die Suche nach dem 'Curvy Supermodel' ist für mich eine neue, spannende Herausforderung. Von den Kandidatinnen erwarte ich mutigen Einsatz, aber auch viel Spaß bei den Aufgaben, die wir ihnen stellen."

?Die zweite Staffel 'Curvy Supermodel' zeigt RTL2 ab Juli.