Peter Dinklage: Zweites Kind im Anmarsch

Peter Dinklage (47) wird wieder Vater.

Der Darsteller ('Game of Thrones') ist seit 2005 mit Erica Schmidt (41) verheiratet, mit der er bereits eine fünf Jahre alte Tochter namens Zelig hat. Diese soll nun ein Geschwisterchen bekommen, denn Erica ist zum zweiten Mal schwanger. Dies wurde offensichtlich, als Peter und Erica zusammen in New York City gesehen wurden. Dort inszeniert Erica als Autorin und Regisseurin das aktuelle Off-Broadwaystück 'All the Fine Boys' und bei der Premiere leistete Peter ihr Gesellschaft. Unübersehbar war dabei der Babybauch der Künstlerin. Nach Berichten von 'People.com' blieb niemandem diese Neuigkeit verborgen: Die Darsteller Abigail Breslin und Isabelle Fuhrmann etwa posierten mit Erica sogar für Fotos und legten dabei laut 'People.com' ihre Hände auf den Babybauch ihrer derzeitigen Chefin.

Der werdende Vater muss mit seinem Terminkalender allerdings klären, ob er dieses Jahr überhaupt noch Zeit hat, sich seinen väterlichen Pflichten zu widmen, denn für ihn steht nicht nur privat sondern auch beruflich viel an. 2017 wird nicht nur die aktuelle Staffel der Erfolgsserie 'Game of Thrones' gedreht, Peter Dinklage ist auch für den Actionblockbuster 'Avengers: Infinity War' im Gespräch, der im Mai 2018 in die Kinos kommen soll. Der Schauspieler wird gekonnt jonglieren müssen, um alle Verpflichtungen unter einen Hut bringen zu können.

