Penn Badgley: Der ‘Gossip Girl’-Star ist unter der Haube

Penn Badgley (30) ist offiziell weg vom Markt.

Am Montag [27. Februar] trat der Schauspieler ('Gossip Girl') in einem Standesamt in Brooklyn mit Domino Kirke (32) vor den Traualtar. Laut 'E! News' wurden die beiden dabei nur von einer Handvoll Freunden und Familie begleitet, darunter Dominos berühmte Schwester, Schauspielerin Jemima Kirke (31, 'Girls') und Dominos Sohn Cassius (8) aus einer früheren Beziehung.

"Gratulation an ein wunderschönes Paar", schrieb ein Gast zu einem Foto der Frischvermählten, welches er auf Instagram hochlud. Darauf zu sehen war Penn in einem navyblauen Anzug und schwarzer Krawatte, neben ihm seine Braut in einem weißen Spitzenkleid mit Dreiviertelärmeln, unter denen ihre Tattoos hervorblitzten.

Auch Dominos Schwester Lola Kirke (26, 'Gone Girl') teilte ihre Freude in den sozialen Medien und postete ein Foto von sich, ihren zwei Schwestern und ihrem Neffen Cassius. "Wenn jemand auf einem Standesamt heiratet, ist das in Wahrheit eine offene Einladung an jeden, außer die Braut, alles auszuprobieren, was Mode so anzubieten hat", schrieb Lola, die sich über ihre eher legeren Outfits lustig machte. "Ich versuche mich an einem einfachen Look namens 'Hosen', Cassius wählt 'Der Typ von Incubus' und Jemima experimentiert mit 'Auf zur Therapie!'. Gratulation, Domino! Wir lieben dich."

Seit rund drei Jahren sind Penn Badgley und Domino Kirke ein Paar, zuvor war er mit seiner einstigen 'Gossip Girl'-Kollegin Blake Lively (29) liiert, bis sie sich 2010 nach ebenfalls drei Jahren Beziehung trennten. Sie ist mittlerweile mit Ryan Reynolds (40, 'Deadpool') verheiratet und hat zwei Töchter mit ihm.