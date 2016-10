Allgemein | STAR NEWS

Peer Kusmagk: Schaut her, wie glücklich wir sind

Peer Kusmagk (41) strahlt bis über beide Backen.

Der Moderator hatte erst kürzlich bei der Promiversion der berühmt-berüchtigten RTL-Show 'Adam sucht Eva' mitgemacht und dabei eine Frau kennen gelernt, die ihm das Herz gestohlen hat. Dabei handelt es sich um die Surferin Janni Hönscheid (25), die - wie Peer - auf der einsamen Insel die Hüllen fallen ließ. Die Liebe zwischen den beiden kennt keine Grenzen, wie der Schönling nun gegenüber der 'Bild' klarstellte:

"Wir gehören einfach zusammen. Die ganze Welt darf sehen, wie verliebt und glücklich wir sind", so Peer.

Wie ernst es beiden ist, zeigte sich an der räumlichen Organisation in der Beziehung: "Wir haben aus der Fern- eine Nahbeziehung gemacht. Janni ist bei mir eingezogen und jetzt Berlinerin. Janni ist ein Mensch, der kopfüber in neue Dinge springt. Sie ist ein Riesen-Geschenk", fuhr der verliebte TV-Star fort.

Auch über das Thema Hochzeit habe man bereits nachgedacht. Allerdings sei das noch nicht aktuell. Momentan genießt man einfach die Zeit zu zweit. Im Gespräch mit der 'Gala' hatte Janni Hönscheidt bereits versucht, das Geheimnis zu entschlüsseln, warum man so gut zueinander passt: "Wir sind wie Yin und Yang!" Wie es bei Janni und Peer Kusmagk weiter geht, werden sie uns sicherlich wissen lassen.