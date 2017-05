Allgemein | STAR NEWS

Paul Wesley: Händchen halten mit der Ex

Paul Wesley (34) und Phoebe Tonkin (27) kommen sich wieder näher.

Das Paar lernte sich 2012 am Set von 'The Vampire Diaries' kennen, wo Paul den nachdenklichen Vampir Stefan Salvatore spielte und Phoebe die Werwölfin Hayley Marshall. Ein Jahr später verliebten sich die beiden ineinander, 2015 ging sogar das Gerücht herum, die Stars hätten sich verlobt. Doch statt einer Hochzeit folgte das Liebesaus im März dieses Jahres.

Am Dienstag [2. Mai] allerdings tauchten Bilder des Expaares auf, die nach Liebes-Comeback schreien: Der Amerikaner und die Australierin sind darauf nämlich Händchen haltend zu sehen! Entstanden sind die Schnappschüsse beim Shoppen in Los Angeles und nun fragen sich die Fans des Paares zu Recht: Sind die beiden wieder zusammen? Immerhin sieht man Paul und Phoebe in den letzten Wochen immer häufiger zusammen, vor Kurzem besuchten sie den Farmers Market und aßen zu Abend in West Hollywood.

Vor diesen vereinzelten Dates hatte man die Promis seit Dezember 2016 nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen und auch auf den sozialen Netzwerken gab es keine gemeinsamen Bilder mehr. Im März hatte ein Freund der beiden die Trennung gegenüber 'E! News' bestätigt: "Sie sind immer noch Freunde, aber ihre Beziehung ist im Sand verlaufen." Ob Paul Wesley und Phoebe Tonkin inzwischen wieder mehr als Freunde sind? Ihre Fans warten auf ein Statement.

