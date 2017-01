Allgemein | STAR NEWS

Patrick Stewart: Seine Stimme wird Schei*e

Patrick Stewart (76) macht Schei*e salonfähig.

Die Schauspiellegende ('Star Trek: Nemesis') spricht in 'The Emoji Movie' den Haufen-Emoji. Durch WhatsApp und Co. wurden die Smiley-Gesichter und ähnliche Bildchen weltweit immer berühmter, sodass ein Kinofilm wohl nur eine Frage der Zeit war.

In dem Streifen geht es um ein Emoticon, das mit mehreren Gesichtsausdrücken geboren wurde. Zusammen mit einem Hack reist das Emoji Gene durch das Handy eines Jugendlichen. Was auf den ersten Blick erst einmal ziemlich merkwürdig erscheint, ist es wahrscheinlich auch auf den zweiten und dritten. Nachdem 2016 jedoch schon lebendige Lebensmittel in 'Sausage Party' die Kinocharts aufmischten, ist ein Erfolg des sonderbaren Konzepts gar nicht so unwahrscheinlich.

Regisseur Tony Leondis (44, 'Igor') verriet am Mittwoch [18. Januar], dass neben Patrick Stewart auch James Corden (38, 'The Late Late Show with James Corden') und Steven Wright (61, 'Natural Born Killers') in dem Streifen zu hören sein werden.

Außerdem äußerte er sich während einer Sony-Präsentation auch zur Prämisse des Films: "Ich weiß, was ihr denkt - Was zum Teufel? Was ist da denn die Geschichte? Emojis sind dafür gemacht, genau eine Sache zu sein. Ich dachte mir also, was wäre, wenn einer nicht nur eine sondern viele Ausdrücke hätte?"

Hoffentlich ist er da nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Wie sich Patrick Stewart als Haufen-Emoji schlägt, kann man hierzulande ab dem 3. August im Kino sehen.