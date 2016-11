Allgemein | STAR NEWS

Patrick Bach: “TV ist mittlerweile so trashig”

Für Patrick Bach (48) ist das Fernsehen zu anspruchslos geworden.

Zum Star wurde der Schauspieler mit 13 Jahren in der ZDF-Serie 'Silas', anschließend sah man ihn außerdem in der Weihnachtsserie 'Anna' sowie in 'Nicht von schlechten Eltern' und zahlreichen anderen TV-Produktionen. Inzwischen macht Patrick vornehmlich Synchronisationen, denn vor die Kamera treibt es ihn momentan nicht.

"TV ist mittlerweile so trashig, dass man als Schauspieler kaum noch unterkommt", schimpfte er im 'Bild'-Interview. "Die letzten Jahre war ich wenig bis gar nicht als Schauspieler aktiv. Das liegt nicht daran, dass ich es nicht kann oder will, oder zu schlecht geworden bin. Es liegt daran, dass sich das Fernsehen komplett verändert hat."

Ihn störe, dass das Programm heutzutage mit Scripted-Reality-Formaten und "Mord und Totschlag" gefüllt würde. "Ich finde die Entwicklung bedauerlich und schaue deswegen kaum noch fern", seufzte der einstige Kinder-Star.

Ein weiterer Kritikpunkt: Immer wieder sähe man dieselben großen Namen auf den Bildschirmen und Leinwänden. "Wir haben Top-Schauspieler, mit denen wir tolle Sachen drehen könnten. Warum nicht mal Leute, die in den letzten 10 Jahren nicht so viel stattgefunden haben? Stattdessen werden immer die gleichen Leute besetzt", beschwerte sich Patrick.

Als Synchronsprecher lieh der Künstler übrigens zwischen 2001 und 2003 dem 'Herr der Ringe'-Hobbit Samweis Gamdschie seine Stimme, der damals von Sean Astin (45) dargestellt wurde. Außerdem synchronisierte er eine Figur in der beliebten Animeserie 'Naruto'. Im Jahr 2012 bewies Patrick Bach dann noch, dass er auch das Tanzbein schwingen kann: Er trat bei der RTL-Tanzshow 'Let's Dance' an und belegte den 10. Platz.