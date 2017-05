Allgemein | STAR NEWS

Orlando Bloom: Das Thema ist durch

Orlando Bloom (40) hat keine Lust mehr.

Der Schauspieler ('Der Herr der Ringe - Die Gefährten') sorgte im vergangenen August für ein großes mediales Echo, als er sich in voller Pracht - also nackt - präsentierte. Damals war er mit seiner damaligen Freundin Katy Perry (32, 'Roar') im Urlaub. Eigentlich war sich das Paar sicher, dass es unbeobachtet sei und so paddelte Orlando verträumt und splitterfasernackt durch den Ozean.

Ein großer Fehler, wie sich im Nachhinein rausstellte, denn natürlich waren Fotografen auf der Spur des Paares und so landete der kleine Nacktausflug des Schauspielers im Netz und generell eigentlich überall, wo Fotos abgebildet werden.

An Katys Orlando kam damals niemand vorbei und selbst heute wird er noch darauf angesprochen. Doch so langsam hat der Hollywoodstar genug davon, wie er jetzt im Gespräch mit 'BBC Radio 1' loswerden konnte: "Es wurde mittlerweile so oft darüber gesprochen. Ich habe echt genug davon." Mittlerweile sei es schon so weit gekommen, dass auch Google Bescheid weiß. Wenn man seinen Namen auf der Seite suchen würde, sei der zweite Vorschlag, sein Nacktpaddelausflug. Diesen Hinweis vom Moderator der Radioshow hätte Orlando Bloom offenbar nicht gebraucht. Seine trockene Antwort: "Ganz toll. Fantastisch."