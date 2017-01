Gewinnspiele | LIEBE

Online-Dating: 7 Tipps für Frauen zum Kennenlernen bei Singlebörsen

Online-Dating wird immer beliebter. Im Jahre 2015 ist die Anzahl der aktiven User bei einschlägigen Plattformen auf 8,4 Millionen Deutsche gestiegen. Somit wird die Suche nach der Liebe im Internet immer akzeptierter. Wir von ForHer haben uns bei einigen der beliebtesten Portale einmal umgesehen und festgehalten, was man beim Online-Dating beachten sollte, damit es auch wirklich zu dem gewünschten Erfolg führt. Da es bereits genügend Tipps für die Herren der Schöpfung gibt, geht es hier nur um Frau und was sie verbessern kann, um die richtigen Männer auf sich aufmerksam zu machen.

Unglaublicherweise haben schon diverse Testberichte über Singlebörsen im Internet gezeigt, dass die Männer nicht immer in der Überzahl sind, sondern immer mehr weibliche Nutzer das Online-Dating für sich entdecken. Wenn ihr uns nicht glaubt, dann seht auch einmal diese Statistik hier auf Single.info an. Partneragenturen wie PARSHIP und ElitePartner haben einen Frauenanteil von mehr als 50%. Bei LOVEPOINT sind sogar 60% der Profile von den Damen erstellt worden. Ein Grund mehr für uns euch richtig zu coachen und zu zeigen, welche Fehler man vermeiden sollte.

Tipp 1: Das perfekte Profil

Zunächst solltet ihr euch vor der Anmeldung erst einmal klarmachen, warum ihr euch überhaupt bei einer Singlebörse anmeldet. Sucht ihr den Partner fürs Leben, einen schnellen Flirt oder doch nur den Seitensprung? Am besten schreibt ihr schon in euren Willkommenstext recht detailliert, was ihr vom anderen erwartet. So kann man sich viele Anschriften und damit Zeit ersparen. Als Nächstes solltet ihr etwas über euch im Profiltext preisgeben. Um Anfragen zu bekommen, muss eurem Gegenüber etwas Kreatives einfallen. Ihr solltet ein paar Anknüpfungspunkte geben, beispielsweise ein spannender Urlaub, ein besonderes Hobby oder einfach nur ein schönes Zitat, was einem besonders gefällt.

Gibt den Männern also eine Chance zum Anschreiben, aber bleibt immer bei der Wahrheit. Vollständig ausgefüllte Profile vergrößern die Chancen ungemein.

Tipp 2: Sympathische und natürliche Fotos

Auch wenn die Liebe auf den ersten Blick von vielen als Mythos behandelt wird, spielen Fotos doch eine recht große Rolle beim Online-Dating. Man sollte sich nicht zu sehr von dem ersten Eindruck eines Fotos leiten lassen, da mittlerweile holländische Forscher herausgefunden haben, dass bei Paaren, die sich sehr schnell verliebt haben, oft mehr Streit und Uneinigkeit in der Beziehung herrschen.

Dennoch achten in der Regel die meisten User der Dating-Portale auf das Bild. Ihr solltet euch deshalb freundlich und offen präsentieren. Am besten solltet ihr ein Gesichtsbild auswählen, was vielleicht auch ein wenig des Oberkörpers zeigt. Beredet vielleicht mit einer Freundin, welches Porträt wirklich geeignet ist. Ein unparteiischer Blick ist bei der Auswahl sehr hilfreich.

Eine nette und freundliche Aufnahme sorgt für deutlich mehr Anschriften und ist meist nur für Mitglieder der Partnerbörse sichtbar.



Tipp 3: Ruhig die Initiative ergreifen

Zwar denkt Mann gemeinhin immer, dass er den ersten Schritt beim Kennenlernen macht, aber auch in Bars werden die Herren der Schöpfung nur aktiv, wenn es vorher schon einige Blicke der Dame gab, die unterbewusst wahrgenommen wurden. Beim Online-Dating ist dieses „Spiel der Geschlechter“ nicht möglich. Daher sollte Frau selber zeigen, was sie kann und ruhig die Initiative übernehmen. Nutzt nicht nur die Anstupsfunktionen wie das Lächeln oder die Spaßfragen, sondern flirtet euren Traummann direkt mit einer Nachricht an. Es gibt nicht viel zu verlieren und die meisten Männer freuen sich sogar über die Eigeninitiative.



Mut wird belohnt – daher versucht selbst andere Nutzer anzuschreiben und so euren bekannten Kreis zu vergrößern. Manchmal bedarf es nur es Anfanges zur großen Liebe.

Tipp 4: Individuelle Nachrichten sind ein Muss

Selbst wenn es manchmal schwerfällt, sind kreative Mitteilungen das Wichtigste beim Online-Dating. Sicherlich gibt es bei den Singlebörsen schlechte Profile teilweise ohne Aussage. Doch auch hier sind Massenmails keine Option und sollten vermieden werden. Wenn euch ein Profil nicht zusagt und ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt, liegt es nahe keine Nachricht zu schicken. Schreibt also wirklich nur den Personen, bei denen ihr euch Chancen auf Erfolg seht.

Massenmails sind tabu. Die meisten Singlebörsen erkennen diese Art des Spammings ohnehin und löschen die Profile, wenn es überhandnimmt.

Tipp 5: Mit optimistischer Haltung zum Erfolg

Achtet immer auf eure eigene Haltung. Ein geübter Leser kann diese beim Überfliegen der Mitteilung erahnen. Versucht folglich immer einen freundlichen und vor allem optimistischen Grundton anzuschlagen. Leider handelt es sich bei der Partnersuche im Internet nicht um einen Sprint, sondern eher um einen Marathon, bei dem es Rückschläge geben kann, was die Motivation angeht.

Eine offene und freundliche Grundhaltung stellt das A und O dar. Nur mit ihr wird es die besten Ergebnisse geben.

Tipp 7: Rechtzeitig von Online- zum Offline-Date wechseln



Zu guter Letzt solltet ihr nicht zu viel Zeit mit dem Online-Kennenlernen verbringen. Dann bauen sich nur Erwartungen und falsche Bilder des anderen auf, die beim richtigen Kennenlernen schnell zerfallen. Wir wissen, dass das erste Date nie leicht ist, aber auch beim Online-Flirt wird es irgendwann kommen. Daher solltet ihr wirklich nur ein paar Wochen schreiben und bei Interesse ein Treffen an einem neutralen Ort wie einem Café vereinbaren. Ladet euren Traummann keinesfalls zu euch nach Hause ein, denn ein vorsichtiges Vorgehen ist beim Kennenlernen im Internet immer wichtig.

Durch das Online-Schreiben über Monate entstehen falsche Erwartungen, die nicht eingehalten werden können, vereinbart also schon nach einigen Wochen ein richtiges Treffen.

Falls ihr also diese 7 Punkte beherzigt, sollte das Online-Dating keine große Hürde für euch sein. Ein aussagekräftiges Profil und ein sympathisches Foto sind die Grundlage für die Nutzung von Singlebörsen. Wenn ihr dann noch die selbst mit freundlichen, humorvollen und individuellen Nachrichten aktiv werdet, sollte es ein Selbstläufer sein. Doch vergesst auf keinen Fall, zur richtigen Zeit das erste Date zu wagen. Beherzigt diesen letzten Rat und aus der Cyber-Liebe wird bald eine feste Partnerschaft.

