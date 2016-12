Allgemein | STAR NEWS

Olivia Wilde: Als Mutter macht Weihnachten endlich wieder Sinn

Olivia Wilde (34) hat neue Freude an Weihnachten gefunden.

Heilig Abend als Erwachsener? Schwierig, findet die Schauspielerin ('Tron') - es sei denn, man hat Kinder.

"Man schätzt dann die Dinge, die man als Erwachsener vergessen hatte, wieder", sinnierte die Lebensgefährtin von Jason Sudeikis (41) im Weihnachtsinterview mit 'Vanity Fair'. Gemeinsam erziehen die beiden Sohnemann Otis (2) und die vor zwei Monaten geborene Daisy.

"Die Dinge machen auf einmal wieder Spaß. Wenn du einen Weihnachtsbaum kaufst, wird das ein regelrechtes Event - aber wenn du in deinen 20ern bist, kümmert dich ein Weihnachtsbaum nicht", erklärte Olivia weiter. "Weihnachten wird dann einfach nur eine Zeit, in der du zu viel trinkst. Kinder zu haben bringt dich also wieder näher an diese kindliche Idee von Weihnachten und weg vom Trinken."

Ihr Sohn Otis freut sich in diesem Jahr auf Weihnachten - auch, wenn er die Sage vom Weihnachtsmann nicht wirklich glaubt. "Er zweifelt an Santa", kicherte Olivia Wilde im Gespräch mit 'E! News', "aber das finde ich ziemlich schlau! Er fragt momentan ständig nach dem Warum. Als ich ihm also sagte, dass Santa durch den Schornstein kommt, wollte er wissen, wieso. Gute Frage! Sehr effizient ist das schließlich nicht."

Solange aber der Weihnachtsmann schöne Geschenke bringt, wird sicher auch Otis zufrieden sein - und das ist ja die Hauptsache für Olivia Wilde.