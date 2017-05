Allgemein | STAR NEWS

Olivia Newton-John: Der Krebs ist zurück

Olivia Newton-John (68) muss sich eine Auszeit gönnen.

Die Sängerin und Schauspielerin, bekannt aus dem Kultfilm 'Grease', litt schon in der Vergangenheit an Brustkrebs, konnte ihn allerdings erfolgreich bekämpfen. Auf ihrer Facebook-Seite hat ihr Sprecher jetzt allerdings verraten, dass die Krankheit zurückgekehrt ist und sie deshalb ihre Nordamerika-Tour abbrechen muss.

"Zusätzlich zu natürlichen Wellness-Therapien wird Olivia über einen kurzen Zeitraum hinweg eine Strahlenbehandlung mit Photonen machen und sie ist sich sicher, dass sie später in diesem Jahr wieder zurückkehren wird, um ihre Show zu feiern - besser denn je!", so ein jüngster Post auf dem Social-Media-Profil.

Behandeln lässt sich die Entertainerin in ihrer eigenen Krebsklinik im australischen Melbourne, dem Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre. Dort sagt sie dem Brustkrebs den Kampf an, der diesmal offenbar bis zum Kreuzbein gestreut hat und Olivia schon seit einer Weile Rückenschmerzen bereitet.

Ihre erste Krebsdiagnose erhielt die Musikerin 1992 am selben Wochenende, an dem ihr Vater starb. Anschließend unterzog sie sich einer Therapie und Mastektomie und besiegte - vorläufig - den Krebs. Im Interview mit der britischen Zeitung 'The Daily Mail' enthüllte Olivia dann 2009, wie sehr die Angst sie damals lähmte.

"Eines Abends, kurz nachdem bestätigt worden war, dass ich eine Mastektomie brauchte, konnte ich nicht schlafen. Ich [...] saß im Dunkeln und spürte, wie die Furcht über mich wusch. Ich war fest davon überzeugt, dass sich der Krebs mit Höchstgeschwindigkeit ausgebreitet hatte und in jedem Teil meines Körpers saß." Aber: "Tief drinnen hatte ich immer diesen kleinen Funken Hoffnung, der mir sagte: 'Dir wird es gut gehen. Du schaffst es!' Und diese kleine Stimme gab mir den Kraft weiterzumachen." Hoffentlich hat Olivia Newton-John ihren Kampfgeist nicht verloren!

