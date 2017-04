Allgemein | STAR NEWS

Oliver Sanne: “Sicher, es war eine idiotische Aktion”

Oliver Sanne (30) erklärte seine Alkoholfahrt.

Im September 2016 ließ es der einstige Rosenkavalier ('Der Bachelor') offenbar krachen, bevor er in sein Auto stieg. Morgens um 6:34 Uhr wurde er von der Polizei in der Düsseldorfer Innenstadt angehalten, da er durch sein Fahrverhalten aufgefallen war. Nach einer Blutprobe das hochprozentige Ergebnis: Der Fitnesstrainer hatte 1,56 Promille im Blut. Daraufhin wurden bereits neun Monate Führerscheinentzug und 1.600 Euro Strafe gegen Oliver Sanne verhängt - doch gegen dieses Urteil legte er Einspruch ein. Denn weil er als selbstständiger Trainer auf den Lappen angewiesen sei, habe er nicht mehr arbeiten können und ein halbes Jahr lang keine Einnahmen erhalten.

Am Donnerstag [6. April] musste er sich deshalb vor Gericht verantworten. "Sicher, es war eine idiotische Aktion", gab Oliver laut 'Bild' zu. Doch um eine Ausrede war er dann nicht verlegen - so habe er nach mehreren Rücken-Operationen starke Schmerztabletten nehmen müssen. "Dass ein paar Gläser Bier oder Wein am nächsten Morgen dann noch so wirken, war mir nicht bewusst."

Das ließ Richterin Dr. Brecht aber nicht gelten: "Sie sind intelligent, können einen Beipackzettel lesen. Jeder weiß, dass Alkohol und Medikamente nicht zusammengehören." Weil er zudem bereits Punkte in Flensburg wegen Geschwindigkeitsüberschreitung hatte, bleibt es bei dem alten Urteil.

Immerhin: Während seines Ausfalls als Personal Trainer kann er momentan anderweitig seine Brötchen verdienen. Seit Kurzem macht Oliver Sanne Werbung für das Potenzmittel 'Love Booster'. "Als ehemaliger Bachelor werde ich oft gefragt, wie ich das mit den Frauen mache und ob das bei mir immer so klappt. Stress im Alltag, Migräne - all das kann dazu führen, dass es mal nicht läuft mit der Potenz", erklärte Oliver gegenüber 'Gala'. "Sex ist aber ein alltägliches Thema, das uns alle beschäftigt. 'Love Booster' bringt Hormone in Wallungen und steigert die Lust." Vor der Einnahme aber nicht vergessen, den Beipackzettel zu lesen ...

