Octavia Spencer: Sie ist einfach Gott

Stuart Hazeldine (45) inszenierte Octavia Spencer (46) als Gott, denn der hat schließlich kein Geschlecht.

In 'Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott' hat sich der Regisseur ('Exam - Tödliche Prüfung') die Schauspielerin ('Hidden Figures ? Unerkannte Heldinnen') mit ins Boot geholt - für eine vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnliche Rolle: Octavia Spencer spielt Gott, sehr zum Missfallen einiger christlicher Gruppen. Doch Stuart Hazeldine verteidigte nun seine Entscheidung:

"Die Idee, dass Gott irgendeine Art von Geschlechtspräferenz hat, ist absurd", meinte er zum 'Empire'-Magazin. "Wenn jemand sagt, es ist unbiblisch, machen sie damit die Vorannahme, sie wissen, was biblisch ist und dass es nur eine biblische Sicht gibt ... Der meiste Teil der Verachtung auf Twitter kommt von Leuten, die den Film nicht gesehen haben."

Denn richtig kritisieren kann man 'Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott' schließlich erst, wenn man den Film auch gesehen hat: Die Geschichte erklärt sich nämlich aus der Vermittlung eines Gefühl, das durch die Heilung der Hauptcharaktere entstehe. "Ich liebe die Idee, dass er ein ultimativer Therapie-Film ist. Der Therapeut ist Gott selbst. Oder sie selbst."

Stuart Hazeldine will sich in Zukunft übrigens mehr diesem Thema in neuen Projekten widmen. 'Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott', 'Exam - Tödliche Prüfung' und der Kurzfilm 'Christian' sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. "Ich bin sehr interessiert an Filmen über Barmherzigkeit, die das Publikum mehr in diese Richtung führen."