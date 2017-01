Allgemein | STAR NEWS

Nina Dobrev: Rückkehr zu ‘Vampire Diaries’

Nina Dobrev (28) ist beim Serienfinale von 'Vampire Diaries' mit von der Partie.

Die Schauspielerin ('xXx: Die Rückkehr des Xander Cage') schockte 2015 mit ihrem Ausstieg bei der beliebten Vampir-Serie, die hierzulande auf sixx läuft, ihre Fans. Die dürfte es deshalb jetzt umso mehr freuen, dass Nina für die allerletzte Folge der Show zurückkehrt und noch einmal in die Schuhe von Elena Gilbert schlüpft. Das verkündete die Film-Beauty höchstpersönlich via Instagram, wo sie einen Schnappschuss des Scripts der finalen Episode postete, auf dem ihr Name prangt.

Dass die achte Staffel von 'Vampire Diaries' die letzte sein wird, ist schon eine Weile bekannt. Über die Rückkehr von Nina wurde seither heftig spekuliert. Schließlich starb diese mit ihrem Ausstieg in der sechsten Staffel nicht den Serientod.

Serienschöpferin Julie Plec, die bei der letzten Folge auch Regie führen wird, freut sich sehr darüber, dass die Darstellerin mit dabei ist. "Ich bin begeistert, dass wir die Show so enden lassen können, wie wir das immer wollten - mit Nina zurück, die uns dabei hilft, uns zu verabschieden", schwärmte sie in einem Statement.

Lange müssen sich Nina Dobrevs - zumindest amerikanische - Fans übrigens gar nicht mehr gedulden, um ihren Liebling endlich wieder auf ihren TV-Bildschirmen zu sehen: Das Serienfinale von 'Vampire Diaries' wird in den USA bereits am 10. März ausgestrahlt. Hierzulande feiert die letzte Staffel knapp drei Wochen später, am 30. März ihre Premiere.