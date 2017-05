Allgemein | STAR NEWS

Nikki Reed: Erstes Baby unterwegs

Nikki Reed (28) ist schwanger.

Die Schauspielerin ('Twilight') hat die freudige Nachricht am Donnerstag [4. Mai] via Instagram in einem süßen Brief an ihr Ungeborenes verkündet.

"Hi Kleines", versah Nikki ein Bild von Ian, der ihren Babybauch küsst. "Ich kenne dich, aber nur weil ich dich fühle. Wie ist es möglich, jemanden bereits so zu lieben? Alles, was ich sicher weiß, ist, dass es das stärkste Gefühl ist, das ich jemals spürte. Wir werden diesen Körper für eine ziemlich lange Zeit teilen und wir haben bereits so viel zusammen erfahren. Wir können es nicht abwarten, dich zu treffen ... In Liebe, deine Eltern."

Der werdende Vater freute sich ebenfalls am Donnerstag im Internet über seinen bevorstehenden Nachwuchs. Zu dem selben Foto schrieb der Schauspieler ('Vampire Diaries') auf Instagram: "An unsere Freunde, Familie und den Rest der Welt. In meinen 38 Jahren auf dieser Erde habe ich nie etwas Kraftvolleres und Schöneres erlebt als das. Ich kann an nichts Aufregenderes denken, als dieses nächste Kapitel und wir wollen, dass ihr das zuerst von uns hört. Das ist die außergewöhnlichste Zeit in unserem Leben und wir wollten alles so lange wie möglich zwischen uns dreien behalten, um die Zeit miteinander zu genießen."

Wie viel Zeit den Bald-Eltern in dieser Phase noch bleibt, wissen allerdings nur die beiden - ein Geburtstermin wurde noch nicht verraten, allerdings wirkte die Schauspielerin auf den Fotos bereits ziemlich schwanger. Nikki Reed und Ian Somerhalder sind seit 2015 verheiratet.

