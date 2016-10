Allgemein | STAR NEWS

Nicole Scherzinger: Wieder authentisch

Nicole Scherzinger (38) musste sich nach ihrem Liebes-Aus auf die Suche nach sich selbst begeben.

Die amerikanische Popsängerin ('Right There') trennte sich im vergangenen Jahr - nach mehreren Beziehungsversuchen - von dem Formel-1-Star Lewis Hamilton (31) und brauchte anschließend eine Weile, um sich selbst wieder zu erkennen. Dazu enthüllte sie im britischen 'Glamour'-Magazin:

"Ich habe mein authentisches Ich zurück. Ich musste wieder herausfinden, was ich mag, was mich zum Lachen und zum Tanzen bringt, wodurch ich mich frei fühle. Es war eine transformierende Zeit der Heilung."

Nun empfiehlt Nicole ihren Geschlechtsgenossinnen, sich auch mit einem Partner an der Seite selbst treu zu bleiben, um zu vermeiden, nach einer Trennung eine schmerzhafte Selbstfindung durchmachen zu müssen. "Es ist wichtig für Frauen, uns selbst zu nähren, egal ob wir in einer Beziehung sind oder nicht", gab sie zu bedenken. "Du hast eine stärkere Beziehung, wenn du selbst innen drin stark bist. Wenn du nicht erwartest, dass dich ein andere Mensch ausfüllt."

Was das Internet und die sozialen Medien angeht, so übt sich das ehemalige Pussycat Doll übrigens in Zurückhaltung, da einem dort als Promi so viel Negativität entgegenschlage. "Die Leute folgen dir online, sagen furchtbare Dinge, voller Hass. Das brauchen wir in dieser Welt nicht. Wir brauchen Liebe", mahnte Nicole Scherzinger.

