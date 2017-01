Allgemein | STAR NEWS

Nicole Kidman: Sie will doch kein weiteres Kind

Nicole Kidman (49) plant kein fünftes Kind.

Die gebürtige Australierin ('Moulin Rouge') hatte erst gestern [9. Januar] für Furore gesorgt, als sie offenbar andeutete, sich weiteren Nachwuchs vorstellen zu können. Die Schauspielerin ist bereits vierfache Mutter - aus ihrer Ehe mit Tom Cruise (54, 'Mission: Impossible') stammen die Adoptivkinder Connor (21) und Isabella (24), mit ihrem jetzigen Mann Keith Urban (49, 'Somebody Like You') zieht sie die beiden leiblichen Töchter Faith (6) und Sunday (8) groß.

Nun erklärte Nicole allerdings, dass es sich bei dem angeblichen Babywunsch nur um ein Missverständnis gehandelt habe und sie definitiv kein weiteres Kind bekommen möchte. So hätte sie ihre Familie gerne noch vergrößert, wenn sie jünger wäre, nun ist dieser Zug allerdings abgefahren - schließlich wird Nicole in diesem Jahr 50.

Auf Nachfrage von 'Entertainment Tonight', ob sie tatsächlich mehr Kinder möchte, schüttelte sie deshalb nur lachend den Kopf. "Nein. Ich hätte gerne mehr Kinder gehabt, aber ich glaube, ich habe diesen Punkt überschritten", klärte sie auf. "Ich freue mich sehr über das, was ich habe. Mein Mann sagt: 'Lass uns einfach das genießen, was wir haben!'"

Schließlich war der Weg zu ihrer vierköpfigen Familie mit Keith nicht leicht. Ihre erste leibliche Tochter Sunday kam noch auf natürlichem Weg zur Welt, als Nicole 41 Jahre alt war. Faith indes wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Schließlich dauerte es schon Jahre, bis der Hollywoodstar überhaupt das erste Mal schwanger wurde. "Bei meiner zweiten Tochter nahmen wir eine Leihmutter, weil wir noch ein weiteres Kind haben wollten, so sehr, dass es wehtat ? Ich hatte das Gefühl, dass meine Chancen noch einmal schwanger zu werden, immer geringer wurden", erklärte Nicole Kidman der 'Daily Mail'.