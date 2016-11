Allgemein | STAR NEWS

Nicole Kidman: Ihr Mutter musste ins Krankenhaus

Nicole Kidman (49) macht sich Sorgen um ihre Mama.

Das jagte der Oscarpreisträgerin ('Königin der Wüste') einen ganz schönen Schrecken ein: Ihre Mutter Janelle (76) musste am Donnerstag [24. November] mit dem Verdacht auf Herzprobleme in Sydney ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nicole kann aber glücklicherweise aufatmen, denn ihre Mama wurde bereits wieder entlassen, nachdem sie zunächst zur Beobachtung in der Klinik geblieben war. Dies berichtete die australische Zeitung 'Daily Telegraph'.

"Janelle wurde letzte Woche ins Krankenhaus gebracht, aber ist inzwischen wieder zu Hause", verriet ein Insider dem Blatt. "Ihre Tochter Antonia ist bei und mit ihr zu Hause."

Nicole überlässt ihrer jüngeren Schwester, die als Journalistin, Fernsehmoderatorin und Produzentin ihr Geld verdient, die Pflege der Mama und flog nicht nach Australien, da es ihrer Mutter schon besser geht. "Sie macht sich natürlich Sorgen, aber wenn es etwas richtig Ernstes gewesen wäre, wäre Nicole sofort nach Hause gekommen", betonte der Familienfreund.

Schließlich musste die Schauspielerin erst 2014 den Verlust ihres Vaters verkraften, der nach einem Herzinfarkt in Singapur plötzlich verstarb. Nur ihr Mann Keith Urban (49, 'Wasted Time') konnte ihr durch diese dunkle Zeit helfen, wie sie gegenüber Talkmasterin Ellen DeGeneres (58) zugab.

"Wenn man seinen Partner hat, der einen buchstäblich durch eine schwere Zeit trägt ... Keith ist wundervoll zu mir", zeigte sie sich dankbar. "Dass mein Mann so viel für mich getan hat, bringt mich zum Weinen. Er ist toll ? Wir müssen alle in unserem Leben schwere Zeiten durchmachen. Ich musste buchstäblich manchmal körperlich von meinem Partner getragen werden, weil ich zeitweise so am Boden zerstört war ? Ich würde für diesen Mann alles tun."

Glücklicherweise ist Nicole Kidman jetzt nicht schon wieder auf die Stärke ihres Mannes angewiesen.