Allgemein | STAR NEWS

Nicole Kidman: Ich wusste immer, dass ich irgendwann Mutter werde

Nicole Kidman (49) war es ganz klar, dass sie einmal Kinder haben wird - egal wie.

Die Schauspielerin ('Königin der Wüste') ist inzwischen vierfache Mama: Ihre beiden Adoptivkinder Connor (21) und Isabella (23) stammen aus der Ehe mit Tom Cruise ('Edge of Tomorrow'), die leiblichen Töchter Sunday (8) und Faith (5) zieht sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Keith Urban (49, 'Wasted Time') groß.

Unterschiede zwischen ihren Kindern macht Nicole aber nicht. Vielmehr wusste sie schon immer, dass beide Wege für sie eine Option waren. "Ich wusste schon immer, dass ich adoptieren würde. Ich wollte einfach schon immer ein Kind. Ich glaube, schon als ich sehr jung war, wollte ich ein Kind", verriet sie der australischen 'Vogue'. "Mir war klar, dass ich ein Kind haben würde, und es war egal wie. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals ein Kind auf die Welt bringen würde. Also das war das Unwichtigste für mich. Also habe ich zuerst adoptiert."

Vielleicht auch deshalb liegt der Darstellerin ihr neuester Film 'Lion' besonders am Herzen. Darin geht es um einen jungen Mann namens Saroo Brierley, der als Kind in Indien von seiner Mutter und seinen Brüdern getrennt und daraufhin von einer australischen Familie adoptiert wurde. Als Erwachsener machte er sich schließlich via Google Maps auf die Suche nach seiner verlorenen Familie. Nicole verkörpert in dem Streifen Saroos Adoptivmutter und ist stolz darauf, dass der Film die verschiedenen Facetten des Mutterseins beleuchtet: "Was ich an dem Film liebe und was ich immer wieder versuche zu sagen, ist, dass der biologische Teil gewissermaßen der unwichtigste ist, sobald es diese Verbindung zwischen einer Mutter und einem Kind gibt. Ich finde es erstaunlich, wie mächtig das ist, sobald sich diese Verbindung gebildet hat", erklärte Nicole Kidman.