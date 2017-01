Allgemein | STAR NEWS

Nicole Kidman: Bereit für ein weiteres Kind

Nicole Kidman (49) hat noch einen Wunsch.

Die Darstellerin ('Lion') ist bereits Mutter von vier Kindern - zwei adoptierten und zwei leiblichen. Aus ihrer Ehe mit Tom Cruise (54, 'Mission: Impossible') stammen die beiden Adoptivkinder Connor und Isabella, während Sunday Rose und Faith aus ihrer Ehe mit Keith Urban (49, 'Somebody Like You') biologisch von ihr abstammen. Sunday Rose wurde geboren, als Nicole 41 Jahre alt war. Faith wurde einige Jahre später von einer Leihmutter ausgetragen, da Nicole und Keith zu jener Zeit unbedingt noch einen Nachkommen großziehen wollten. Gegenüber 'MailOnline' erklärte sie nun, dass sie gerne noch weitere Kinder haben möchte - trotz der Tatsache, dass sie fast 50 Jahre alt ist. "Ich wäre mehr als glücklich und würde das mit offenen Armen entgegennehmen", beteuerte die Hollywood-Blondine.

Ob sie ihr mittlerweile fünftes Kind selbst bekommen, es adoptieren oder von einer Leihmutter austragen lassen möchte, erzählte sie jedoch nicht. Weil ihr aber wohl schon vor der Geburt ihres vierten Sprösslings bewusst war, dass ihre Chancen, noch einmal selbst ein Kind zu bekommen, sehr gering sind, wird Nicole wahrscheinlich aber nicht selbst schwanger werden.

Der Neuzugang wird jedoch davon ausgehen können, dass die Schauspielerin und ihr Mann trotz der Kinder ihre private Zeit füreinander schützen werden, so wie sie es auch bei ihrem bisherigen Nachwuchs tun: "Wir sagen den Kindern dann, Mama und Papa brauchen jetzt Küsschen-Küsschen-Zeit", enthüllte Nicole Kidman kürzlich ganz verschmitzt in einem Interview.